Bahn und GDL nach Streik-Ende zu Gesprächen bereit

Berlin (Reuters) - Nach dem Ende des 20-stündigen Streiks wollen sich Deutsche Bahn und Lokführergewerkschaft GDL ihren Gesprächsfaden wieder aufnehmen.

"Der vereinbarte Verhandlungstermin mit der GDL in der kommenden Woche findet selbstverständlich statt", teilte die Bahn am Freitag mit. "Es sei denn, die GDL streikt am Verhandlungstermin selbst." Die GDL betonte, sie habe immer zu Verhandlungen bereitgestanden und werde dies auch nächste Woche tun. Weitere Streiks seien derzeit zunächst nicht geplant. Vereinbart sind zwei Termine am nächsten Donnerstag und Freitag. Die Deutsche Bahn hatte Verhandlungen diese Woche abgelehnt, da die GDL parallel zu den Terminen streikte. "Entweder man verhandelt oder man streikt", hatte Personalvorstand Martin Seiler dies begründet.

Laut Bahn läuft der Fern- als auch der Pendlerverkehr mit S-Bahnen und Regionalzügen seit Freitagmorgen wieder nach dem normalen Fahrplan. Nach dem Streik-Ende am Donnerstagabend um 18:00 Uhr habe man die Züge an ihre Startorte für den Wochenend-Verkehr bringen können. Deshalb sei der Notfahrplan - nachdem nur etwa 20 Prozent der Fernzüge fuhren - noch bis in den späten Donnerstagabend aufrecht erhalten worden.

Die Bahn rechnet allerdings nicht nur mit dem normalen lebhaften Wochenendverkehr, sondern auch mit zusätzlichen Passagieren, die ihre für die Streikzeit geplanten Reisen auf den Freitag verschoben hätten. Man habe dafür auch das Servicepersonal an den Bahnhöfen verstärkt.

(Bericht von: Markus Wacket; redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)