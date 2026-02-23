23.02.2026 05:49:40

Bahn und GDL ringen um Einigung vor Ende der Friedenspflicht

BERLIN (dpa-AFX) - Die Deutsche Bahn und die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) treffen sich an diesem Montag zur letzten Tarifverhandlungsrunde vor dem Ende einer Friedenspflicht. Scheitern die Gespräche in dieser Woche, drohen ab März Arbeitskämpfe, die den Bahnverkehr bundesweit treffen könnten. Bis einschließlich Freitag haben beide Seiten zunächst Zeit, einen Kompromiss zu finden.

Es ist die fünfte Verhandlungsrunde in dieser Tarifauseinandersetzung. Der Tarifvertrag ist Ende Dezember ausgelaufen. Bis einschließlich Februar gilt eine Friedenspflicht, während der die GDL nicht zu Warnstreiks aufrufen kann.

Die Gewerkschaft fordert unter anderem 8 Prozent mehr Geld für die Beschäftigten. 3,8 Prozent davon sollen über eine Entgelterhöhung erzielt werden. Die weiteren Erhöhungen will die Gewerkschaft über Umstrukturierungen im Tarifsystem erreichen, etwa mit der Einführung einer neuen Tarifstufe./maa/DP/jha

Die Börse in Hongkong präsentiert sich am Montag sehr stark. Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag leicht aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich unterdessen etwas höher.
