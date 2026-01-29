|
29.01.2026 15:21:43
Bahn und GDL vertagen sich in Tarifverhandlungen auf 9. Februar
DOW JONES--Die Deutsche Bahn und die Lokführergewerkschaft GDL haben sich in den laufenden Tarifverhandlungen vertagt. Die Verhandlungen sollen am 9. Februar weitergehen und sind auf fünf Tage angesetzt, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Da die Zielvorstellungen beider Seiten noch weit auseinanderliegen, hat die Bahn nach eigenen Angaben noch kein formales Angebot vorgelegt.
"Diese Verhandlungswoche gibt uns die nötige Zeit und damit die Chance, uns aufeinander zuzubewegen und Kompromisse zu finden. Unser Ziel bleibt es, bis Ende Februar am Verhandlungstisch einen tragfähigen Abschluss zu erreichen", sagte Bahn-Personalvorstand Martin Seiler. "Wir haben uns mit komplexen Themen auseinandergesetzt und mögliche Lösungsansätze diskutiert. Die Atmosphäre ist weiterhin sachlich und konstruktiv, das ist gut. Aber es gibt viel Gesprächsbedarf. Bis zu einer Lösung ist es noch ein hartes Stück Arbeit."
Bis zum 28. Februar gilt Friedenspflicht. Streiks sind bis dahin ausgeschlossen.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/brb/mgo
(END) Dow Jones Newswires
January 29, 2026 09:22 ET (14:22 GMT)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street geht es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.