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13.11.2026 06:21:38

Bahn verkürzt Reisezeit zwischen Berlin und Wolfsburg

BERLIN (dpa-AFX) - Die Deutsche Bahn reagiert auf Proteste und minimiert während der Korridorsanierung zwischen Berlin und Hannover die Auswirkungen für die Fahrgäste. "Insbesondere für die Wolfsburg-Pendler schaffen wir zum Fahrplanwechsel eine Verbesserung", sagte Bahnchefin Evelyn Palla dem "Tagesspiegel": "Wir haben den Umstieg in Braunschweig optimiert. Dadurch verkürzen wir die Fahrzeit in Richtung Osten nach Berlin um eine halbe Stunde."

Zum Fahrplanwechsel am 13. Dezember wird demnach in Abstimmung mit dem lokalen Aufgabenträger der Fahrplan für den RE 50 zwischen Wolfsburg und Braunschweig angepasst. Dadurch müssen die Fahrgäste zwischen Wolfsburg und Berlin in Braunschweig beim Umstieg zum ICE laut Fahrplan nur noch zehn statt vierzig Minuten warten. Zudem wird es ab dem Fahrplanwechsel von Wolfsburg aus wieder ICE-Fahrten in Richtung Westen geben.

Zwischen Wolfsburg und Berlin pendeln viele Beschäftigte von Volkswagen (Volkswagen (VW) vz). Vor Beginn der Bauarbeiten, die noch bis Ende 2027 andauern werden, dauerte die Fahrzeit zwischen beiden Städten mit dem ICE etwa eine Stunde. Derzeit sind es über drei Stunden. Der Vorsitzende des Fahrgastverbandes Pro Bahn, Lukas Iffländer, hatte der Bahn vorgeworfen, damit Lebenskonzepte zu ruinieren./sl/DP/stk

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