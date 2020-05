Bahn verspätet sich immer häufiger wegen Problemen mit Zügen

BERLIN (dpa-AFX) - Fernzüge in Deutschland verspäten sich immer häufiger wegen Fahrzeugstörungen. Probleme mit den Zügen führten im vergangenen Jahr zu 471 000 Verspätungsminuten, wie die Bundesregierung auf eine Anfrage der Grünen antwortete, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Das entsprach 13 Prozent der gesamten Verspätungsdauer. Der Anteil stieg in den vergangenen Jahren stetig. ICE-Züge stehen demnach immer länger in der Werkstatt. Die Bahn verweist unter anderem auf das hohe Alter der Züge. Die ICE der ersten Generation etwa sind im Schnitt 29 Jahre alt./bf/DP/mis