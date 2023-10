Bahn-Weihnachtsbuchungen ab diesem Mittwoch möglich

BERLIN (dpa-AFX) - Fahrgäste der Deutschen Bahn können ab diesem Mittwoch Tickets für den neuen Fahrplan buchen, der auch den Weihnachtsverkehr umfasst. Er tritt zum 10. Dezember in Kraft und gilt bis zum nächsten Fahrplanwechsel in dann einem Jahr. Bis einschließlich 9. Dezember können Reisende die Fahrten aus dem neuem Fahrplan noch zu den derzeit aktuellen Preisen kaufen. Ab dem 10. Dezember kosten sie teilweise mehr. Die Bahn hat die Preiserhöhungen am Dienstag bekannt gegeben.

Der sogenannte Flexpreis erhöht sich dann im Schnitt um 4,90 Prozent. Die Bahncard 25 wird drei Euro teurer und kostet dann jährlich 62,90 Euro. Unverändert bleiben hingegen die Einstiegspreise der Spar- und Superspartickets. Auch der Preis für die Bahncard 50 wird nicht angehoben. Die Bahn gibt damit die weiter hohen Betriebskosten sowie den vor einigen Wochen geschlossenen Tarifabschluss mit der Bahngewerkschaft EVG zumindest in Teilen an die Kundinnen und Kunden weiter.

Dafür baut der bundeseigene Konzern zum Fahrplanwechsel das Angebot auf der Schiene aus. Vor allem auf den Strecken zwischen Berlin und Nordrhein-Westfalen sowie zwischen Berlin und München kommen weitere Verbindungen hinzu. Die störanfällige Zugteilung im nordrhein-westfälischen Hamm fällt zudem nur noch halb so oft an wie bisher. Die ICE-Flotte wird stetig erweitert um neue ICE 4 und ICE 3 Neo. Ab Dezember betreiben die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) zudem eine Nachtzugverbindung zwischen Berlin und Paris sowie zwischen Berlin und Brüssel./maa/DP/zb