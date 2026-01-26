|
Bahn will Fernverkehr Richtung Ostsee wieder aufnehmen
BERLIN (dpa-AFX) - Die Deutsche Bahn will nach den Behinderungen durch Schnee und Eis am Dienstag wieder Fernverkehrszüge in Richtung Ostsee fahren lassen. Mit Betriebsbeginn am Morgen sollten die Verbindungen wieder aufgenommen werden, teilte das Unternehmen mit. Am Montag fuhr demnach kein Fernverkehr auf den Strecken Berlin-Stralsund und Berlin-Rostock.
Laut Bahn-Angaben vom Abend hat sich die Lage im Norden weiter entspannt. Es könne jedoch weiter zu Zugausfällen und Verspätungen kommen. Hunderte Beschäftigte der Bahn seien im Dauereinsatz, um Weichen von Schnee und Eis zu befreien.
Verspätungen und Ausfälle gab es am Abend bei ICE- und Intercity-Zügen im Rhein-Main-Gebiet sowie im Raum Hannover. Das Wintertief "Leonie" sorgte am Montag vor allem auf Straßen und Schienen für Behinderungen./cht/DP/mis
