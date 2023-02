Bahn will wegen 3-Mrd-Euro-Sanierung keinen Gewinn erzielen

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Bahn will mit 3 Milliarden Euro bei der Sanierung des Schienennetzes in Vorleistung gehen. Das kündigte der zuständige Netz-Vorstand Berthold Huber im Magazin "Spiegel" an. "Wir können Investitionen in unser überaltertes und störanfälliges Schienennetz nicht länger aufschieben", sagte der Bahn-Manager. Deshalb gehe man als DB in Vorleistung und wolle daher für das Jahr keinen Gewinn ausweisen.

Mit den knapp 3 Milliarden Euro aus Eigenmitteln soll unter anderem eine Vorbereitung der Umleitungsstrecken für eine Generalsanierung geschaffen werden. Mit den zusätzlichen Ausgaben werde im Geschäftsjahr 2023 kein Gewinn möglich sein, so der Manager.

DJG/mod

(END) Dow Jones Newswires

February 26, 2023 03:46 ET (08:46 GMT)