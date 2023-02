Bahn zu Lufthansa-Störung: Kabel bei Ausbau in Frankfurt durchtrennt

BERLIN (dpa-AFX) - Der gravierende IT-Ausfall bei der Lufthansa geht auf Arbeiten zum Ausbau der Frankfurter S-Bahn zurück. Nach Angaben der Deutschen Bahn wurde an der Baustelle für die Linie S6 "durch ein beauftragtes Bauunternehmen gegen 19 Uhr ein Kabel in einem Kabelbündel der Telekom AG (Deutsche Telekom) durchtrennt". Die Bahn habe die Telekom umgehend über den Schaden informiert. "Von der Beschädigung sind nach aktueller Erkenntnis auch IT-Systeme der Lufthansa betroffen, die seit heute Morgen am Frankfurter Flughafen zu Flugausfällen führen", teilte die Bahn mit. Sie bat die betroffenen Fluggäste für die entstandenen Unannehmlichkeiten um Entschuldigung./nif/DP/jha