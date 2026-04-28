Siemens Aktie
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
|Auftrag erhalten
|
28.04.2026 14:32:00
Bahnauftrag aus Rumänien: Siemens liefert Wasserstoff-Züge - Aktie im Minus
Siemens Mobility hat von der Eisenbahnreformbehörde (ARF) einen Auftrag über die Lieferung von 12 zweiteiligen Wasserstoff-betriebenen Zügen vom Typ Mireo Plus H erhalten, wie das Unternehmen mitteilte. Die Züge sollen 2029 in den Fahrgastbetrieb gehen und dieselbetriebene Züge ersetzen. Teil des Auftrags ist ein Full-Service-Instandhaltungsvertrag über 15 Jahre.
Finanzielle Details der Vereinbarung wurden nicht genannt.
Die Siemens-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,24 Prozent tiefer bei 251,25 Euro.
DJG/rio/kla
Dow Jones Newswires
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: ricochet64 / Shutterstock.com,AR Pictures / Shutterstock.com,Jonathan Weiss / Shutterstock.com,Juergen_Wallstabe / Shutterstock.com
Nachrichten zu Siemens AG
|
17:59
|Donnerstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX schließt mit Gewinnen (finanzen.at)
|
17:59
|Aufschläge in Frankfurt: DAX schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
15:59
|Freundlicher Handel in Frankfurt: So bewegt sich der LUS-DAX nachmittags (finanzen.at)
|
15:59
|Handel in Frankfurt: Gewinne im DAX (finanzen.at)
|
14:44
|Siemens verkauft bis zu 200 Züge in die Schweiz (dpa-AFX)
|
12:26
|Angespannte Stimmung in Europa: Das macht der Euro STOXX 50 mittags (finanzen.at)
|
12:26
|Pluszeichen in Frankfurt: DAX steigt am Donnerstagmittag (finanzen.at)
|
12:26
|Börse Frankfurt: LUS-DAX-Börsianer greifen zu (finanzen.at)