Siemens Aktie

Siemens für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101

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Auftrag erhalten 28.04.2026 14:32:00

Bahnauftrag aus Rumänien: Siemens liefert Wasserstoff-Züge - Aktie im Minus

Bahnauftrag aus Rumänien: Siemens liefert Wasserstoff-Züge - Aktie im Minus

Rumänien will auf Regionalstrecken der Bahn Wasserstoff-Züge einsetzen.

Siemens Mobility hat von der Eisenbahnreformbehörde (ARF) einen Auftrag über die Lieferung von 12 zweiteiligen Wasserstoff-betriebenen Zügen vom Typ Mireo Plus H erhalten, wie das Unternehmen mitteilte. Die Züge sollen 2029 in den Fahrgastbetrieb gehen und dieselbetriebene Züge ersetzen. Teil des Auftrags ist ein Full-Service-Instandhaltungsvertrag über 15 Jahre.

Finanzielle Details der Vereinbarung wurden nicht genannt.

Die Siemens-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,24 Prozent tiefer bei 251,25 Euro.

DJG/rio/kla

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Bildquelle: ricochet64 / Shutterstock.com,AR Pictures / Shutterstock.com,Jonathan Weiss / Shutterstock.com,Juergen_Wallstabe / Shutterstock.com

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