Bahnauftrag aus Rumänien: Siemens liefert Wasserstoff-Züge - Aktie im Minus

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Rumänien will auf Regionalstrecken der Bahn Wasserstoff-Züge einsetzen.

Siemens Mobility hat von der Eisenbahnreformbehörde (ARF) einen Auftrag über die Lieferung von 12 zweiteiligen Wasserstoff-betriebenen Zügen vom Typ Mireo Plus H erhalten, wie das Unternehmen mitteilte. Die Züge sollen 2029 in den Fahrgastbetrieb gehen und dieselbetriebene Züge ersetzen. Teil des Auftrags ist ein Full-Service-Instandhaltungsvertrag über 15 Jahre. Finanzielle Details der Vereinbarung wurden nicht genannt. Die Siemens-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,24 Prozent tiefer bei 251,25 Euro. DJG/rio/kla Dow Jones Newswires

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