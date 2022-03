Schindler Holding AG / Schlagwort(e): Produkteinführung

Bahnbrechender Installationsroboter zum ersten Mal in Asien-Pazifik im Einsatz



02.03.2022 / 07:30



Das Schindler Roboter-Installationssystem für Aufzüge, Schindler R.I.S.E, das weltweit erste selbstkletternde, autonome Robotik-System, das Installationsarbeiten in einem Aufzugsschacht durchführen kann, wurde erstmals in Kundenprojekten im asiatisch-pazifischen Raum eingesetzt. Schindler R.I.S.E kam Ende Dezember 2021 in China bei der Installation von fünf Aufzügen im Turm 2 des Xujiahui Centers - einem der grössten Geschäftskomplexe in der Innenstadt von Shanghai - zum Einsatz. Auch in der Avenue South Residence, einem Wohnbauprojekt in Singapur und dem weltweit höchsten Gebäude in vorgefertigter volumetrischer Konstruktion (Prefabricated Prefinished Volumetric Construction, PPVC), unterstützte der Roboter die Installation von 10 Aufzügen. "Mit Schindler R.I.S.E. machen wir Hochhausbaustellen sicherer und effizienter", erklärte Paolo Compagna, COO von Schindler. "Der Roboter übernimmt das Bohren der tausenden von Ankerbolzen, die für die Installation von Aufzügen erforderlich sind, und trägt so zu mehr Arbeitssicherheit bei. Monteure können Ihre Zeit so für anspruchsvollere Tätigkeiten nutzen. Unseren Kunden bieten wir mit dieser Innovation schnellere und effizientere Projektabwicklung, was in einer Zeit, in der weltweit viele mit Verzögerungen auf Baustellen konfrontiert sind, noch wichtiger geworden ist." Bis dato war die Aufzugsinstallation eine rein manuelle Angelegenheit: Mechaniker steigen in den Aufzugsschacht, um dort die korrekte Montageposition für die Führungsschienenhalter zu bestimmen. Gleichzeitig bohren sie Löcher in die Betonwände, um die Ankerbolzen für die Halter später darin zu versenken. Die Installation von Schachttüren erfordert ebenfalls diesen manuellen und repetitiven Ablauf. Schindler R.I.S.E automatisiert diesen Teil des Installationsprozesses vollständig. Damit werden die Aufzugsmontage schneller und präziser und die Arbeitsbedingungen der Monteure sicherer und weniger belastend. Diese richtungsweisende Innovation war in der engeren Auswahl für den Swiss Technology Award in der Kategorie Innovation Leaders. Der Swiss Technology Award ist der bedeutendste Innovations- und Technologiepreis der Schweiz. Über Schindler:

Der 1874 gegründete Schindler-Konzern ist einer der weltweit führenden Anbieter von Aufzügen und Fahrtreppen und damit einhergehenden Dienstleistungen. Täglich bewegt Schindler mit seinen Mobilitätslösungen über 1,5 Milliarden Menschen auf der ganzen Welt. Hinter diesem Erfolg stehen mehr als 69 000 Mitarbeitende in über 100 Ländern. Mehr Informationen:

