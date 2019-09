Bahnchef: Wendepunkt für die Wahrnehmung der Bahn in Deutschland

(Technische Wiederholung)

FRANKFURT (Dow Jones)--Bahnchef Richard Lutz lobt das Klimapaket der Bundesregierung und freut sich über weitere Milliarden für den Staatskonzern. "Nach unseren ersten Schätzungen stärkt die Bundesregierung den deutschen Bahnsektor zusätzlich mit mehr als 20 Milliarden Euro bis zum Jahr 2030", sagte Lutz in einer Pressekonferenz am Sonntag. "Wir sprechen über nicht mehr und nicht weniger als einen Wendepunkt für die Wahrnehmung der Eisenbahn in Deutschland, das größte Investitions- und Wachstumsprogramm in der über 180jährigen Bahngeschichte."

Die Bahn erhalte ab dem kommenden Jahr bis 2030 rund 1 Milliarde Euro zusätzliches Eigenkapital pro Jahr. Diese insgesamt 11 Milliarden Euro sollen in die Modernisierung und den Ausbau des Bahnsystems fließen. "Das Geld wird eins zu eins dem Bahnsystem zugute kommen", versprach Lutz in der Telefonkonferenz.

Teil des Pakets ist auch die Absenkung der Mehrwertsteuer auf Fernverkehrstickets. Die Bahn hatte bereits am Freitag angekündigt, diese direkt an die Kunden über günstigere Tickets weiterzugeben. Wegen des höheren erwarteten Fahrgastaufkommens hatte sie ebenfalls mitgeteilt, zusätzliche Hochgeschwindigkeitszüge anzuschaffen. Ab Ende 2022 sollen 30 zusätzliche Züge auf deutschen Schnellfahrstrecken zum Einsatz kommen.

Für den Öffentlichen Nahverkehr soll vom Bund ebenfalls mehr Geld kommen. Über die im Koalitionsvertrag verankerte Erhöhung der sogenannten GVFG-Mittel auf 1 Milliarde Euro jährlich ab 2021 will die Regierung die Mittel ab 2025 auf 2 Milliarden Euro im Jahr erhöhen, wie es in einer Mitteilung der Bahn heißt. Ein großer Teil sei für den Ausbau der Nahverkehrssysteme und der entsprechenden Schieneninfrastruktur in den Metropolregionen vorgesehen, so die Bahn. Zudem habe sich die Bundesregierung darauf verständigt, den Schienengüterverkehr zu stärken.

"Dieser Rückenwind bekommt schon fast Sturmstärke", freute sich Ronald Pofalla, im Vorstand der Deutschen Bahn AG für Infrastruktur zuständig.

