|
11.01.2026 19:32:38
Bahnchefin Palla: Hauptstrecken nach Wintersturm wieder frei
HANNOVER (dpa-AFX) - Rund zwei Drittel des Fernverkehrs der Deutschen Bahn fährt wieder stabil. "Die großen Hauptachsen sind alle freigeräumt und befahrbar", sagte Bahnchefin Evelyn Palla am Mittag am Hauptbahnhof in Hannover. Sie bedankte sich bei den Einsatzkräften, die in den letzten Tagen im Einsatz waren.
Wintersturm "Elli" hatte für Ausfälle und massive Verspätungen der Bahn gesorgt. Im Norden Deutschlands wurde der Fernverkehr zeitweise komplett eingestellt. Gestrandete Reisende kamen teilweise in Zügen, die in Bahnhöfen abgestellt wurden, unter. Die Deutsche Bahn rechne auch am Nachmittag noch mit Einschränkungen auf vielen Strecken.
Die Lage am Wochenende war laut Palla sehr dynamisch. Schneeverwehungen hatten die Bahn vor große Herausforderungen gestellt. Für den Start der neuen Woche rechne die Bahn trotz des Winterwetters nicht mit großen Störungen. Palla war nach eigenen Angaben mit einem der ersten Züge von Berlin nach Hannover gereist./bld/DP/zb
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach US-Arbeitsmarktdaten: ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließt nach Rekord fester -- Wall Street letztlich stärker -- Asiens Börsen schlussendlich im Plus
Während der heimische Aktienmarkt zu Verlusten tendierte, konnte der deutsche Leitindex zulegen. Der Dow verzeichnete letztlich Gewinne. An den Märkten in Fernost ging es vor dem Wochenende aufwärts.