Bahnhof Registered B lud am 17.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,56 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,530 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bahnhof Registered B in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,08 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 584,0 Millionen SEK im Vergleich zu 561,1 Millionen SEK im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at