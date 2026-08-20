Bahnhof Registered B: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Bahnhof Registered B hat am 18.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,52 SEK gegenüber 0,530 SEK im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz wurden 575,4 Millionen SEK gegenüber 548,5 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at