Bahnhof Registered B stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Bahnhof Registered B hat am 11.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,53 SEK. Im Vorjahresviertel hatte Bahnhof Registered B 0,560 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz wurden 561,1 Millionen SEK gegenüber 511,4 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at