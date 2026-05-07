Bahnhof Registered B: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Bahnhof Registered B veröffentlichte am 05.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,58 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,540 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 582,5 Millionen SEK – das entspricht einem Zuwachs von 8,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 536,2 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at