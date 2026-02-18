18.02.2026 06:31:28

Bahnhof Registered B zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Bahnhof Registered B lud am 17.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS wurde auf 0,09 SEK beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Bahnhof Registered B 0,470 SEK je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 568,3 Millionen SEK vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 515,1 Millionen SEK in den Büchern standen.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 1,68 SEK beziffert. Im Vorjahr waren 2,05 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 9,70 Prozent auf 2,21 Milliarden SEK aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 2,02 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

