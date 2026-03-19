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19.03.2026 06:12:38

Bahnmanager: Mehr Pünktlichkeit geht nur mit weniger Verkehr

AUGSBURG (dpa-AFX) - Bahn-Infrastruktur-Chef Philipp Nagl hält eine höhere Pünktlichkeit im Bahnverkehr nur bei einer Reduzierung des Angebots für möglich. "Wir sind an zu vielen Stellen im Netz am Limit", sagte der Bahnmanager der "Augsburger Allgemeinen". Es gehe beim Thema der Zuverlässigkeit der Bahn um die Grundsatzfragen "Menge oder Qualität? Menge oder Pünktlichkeit?", fügte der Vorstandsvorsitzende der Bahn-Tochtergesellschaft DB InfraGo hinzu. Diese Entscheidung müsse die Politik treffen und auch gegenüber den Menschen vertreten, da der nötige Netzausbau viel Zeit dauern werde.

Man müsse "klar sagen, wenn man sich nicht für die Pünktlichkeit entscheidet", meinte Nagl. Da dürfe man sich "nicht in die Tasche lügen". Die von Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) eingesetzte Arbeitsgruppe "Zuverlässige Bahn" müsse deshalb eine "politische Richtungsentscheidung" für die Zeit der Netzsanierungen treffen. "Vor uns liegen Baumaßnahmen in riesigen Dimensionen", sagte er./brd/DP/zb

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