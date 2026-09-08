08.09.2026 16:00:38

Bahnmitarbeiterin bei Angriff auf Passagierzug in der Ukraine getötet

DNIPRO (dpa-AFX) - Bei einem russischen Angriff auf einen Passagierzug ist der ukrainischen Eisenbahn zufolge eine Mitarbeiterin getötet worden. Die Zugbegleiterin eines Regionalzugs zwischen Dnipro und Saporischschja sei zu dem Fahrzeug zurückgekehrt, nachdem die Evakuierung angeordnet worden war, teilte das Unternehmen mit.

Russland attackierte damit an diesem Tag zwei Züge. Wie Bahnchef Olexander Perzowskyj mitteilte, wurde ein Zug im nordukrainischen Grenzgebiet Sumy angegriffen. Ein Sicherheitshalt sei eingelegt und das Fahrzeug evakuiert worden. Es gebe aber Fahrgäste mit Splitterverletzungen.

Die Ukraine verteidigt sich mit westlicher Hilfe seit mehr als viereinhalb Jahren gegen eine russische Invasion. Bei russischen Angriffen gibt es immer wieder Tote und Schäden im Zugverkehr und an Bahnhöfen./ksr/DP/stw

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