11.03.2026 10:05:40
Bahnstrecke Hamburg-Berlin erst zum 14. Juni komplett fertig
BERLIN (dpa-AFX) - Die Bahnstrecke Hamburg-Berlin wird nach einer umfassenden Sanierung erst am 14. Juni wieder durchgehend befahrbar sein. Das teilte die Deutsche Bahn mit. Ursprünglich war die vollständige Inbetriebnahme am 1. Mai geplant./maa/DP/stw
