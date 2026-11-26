HAMBURG (dpa-AFX) - Nach einer mehrstündigen Sperrung können Fernverkehrszüge die Strecke Hamburg-Berlin wieder befahren. Das teilte ein Sprecher der Deutschen Bahn mit. Behörden hatten am Donnerstag kurz vor 12.00 Uhr den Abschnitt zwischen Büchen in Schleswig-Holstein und Schwanheide in Mecklenburg-Vorpommern geschlossen. Die Bahn begründete die Sperrung mit nicht näher erläuterten Ermittlungen der Polizei.

Im Fernverkehr kam es anschließend zu Verspätungen und Teilausfällen. Einzelne Fernzüge leitete die Bahn über Magdeburg um./lkm/DP/mis