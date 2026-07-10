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10.07.2026 06:11:38
Bahnstrecke Hamburg-Hannover am Abend wieder frei
HAMBURG/HANNOVER (dpa-AFX) - Bahnreisende zwischen Hamburg und Hannover können aufatmen. Die Strecke soll voraussichtlich heute Abend gegen 21 Uhr wieder freigegeben werden, wie ein Bahnsprecher der Deutschen Presse-Agentur sagte. Der Nahverkehr werde voraussichtlich ab Samstagmorgen wieder fahren.
Im Zuge der sogenannten Qualitätsoffensive der Deutschen Bahn wurde die gesamte Strecke zwischen beiden Städten für den Zugverkehr gesperrt. Fern- und Güterzüge wurden umgeleitet, im Regionalverkehr gab es ein Ersatzkonzept mit Bussen und einzelnen Zugangeboten auf Teilstrecken.
Die Bahn hat auf der rund 163 Kilometer langen Strecke Gleise, Weichen, Oberleitungen, Bahnhöfe und Brücken erneuert und instand gesetzt. Auch an Stellwerken und am Bahndamm bei Eschede wurde gearbeitet. Nach Angaben der Bahn liegen die Arbeiten an der Schieneninfrastruktur insgesamt im Plan.
Die Verbindung Hamburg-Hannover zählt zu den am stärksten belasteten Bahnstrecken Deutschlands. Sie ist wichtig für den Fernverkehr zwischen Nord- und Süddeutschland, für Pendler sowie für den Güterverkehr vom und zum Hamburger Hafen. Mit der Qualitätsoffensive will die Bahn dringende Arbeiten bündeln, bevor die Strecke im Jahr 2029 umfassend saniert werden soll./lux/DP/zb
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