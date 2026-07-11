Bahnstrecke Hamburg-Hannover ist wieder frei

HAMBURG/HANNOVER (dpa-AFX) - Die Züge zwischen Hamburg und Hannover fahren wieder: Seit dem frühen Samstag sind Personenzüge im Nah- und Fernverkehr unterwegs, der Güterverkehr startete bereits am Freitagabend, wie ein Sprecher der Deutschen Bahn mitteilte.

In den kommenden Tagen finden auf der Strecke noch sogenannte Belastungsfahrten statt. Bis diese abgeschlossen sind, würden laut Bahn noch abschnittsweise Geschwindigkeitseinschränkungen für Fernverkehrszüge erforderlich sein. Das führe zu längeren Fahrzeiten für die Reisenden, auch im Regionalverkehr.

Verspätungen auch bei Regionalzügen

"In der Nacht zu Samstag gab es noch vereinzelt Störungen auf der Strecke, das hat sich aber normalisiert", sagte ein Sprecher der Bahngesellschaft Metronom. Es gab demnach zunächst eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf 90 Stundenkilometer, im Laufe des Tages sollen es dann für die Regionalzüge wieder 160 Stundenkilometer sein.

Deshalb fahren etliche Züge noch verspätet, wie der Metronom-Sprecher weiter mitteilte. Fahrgäste sollten sich vor Antritt ihrer Reise nochmals über die genaue Abfahrtszeit der Züge informieren. Von Dienstag an sollen auch die Fernverkehrszüge wieder ihre gewohnten Geschwindigkeiten erreichen, teilte die Bahn weiter mit.

Im Zuge der sogenannten Qualitätsoffensive der Deutschen Bahn war die gesamte Strecke zwischen beiden Städten für den Zugverkehr gesperrt worden. Fern- und Güterzüge wurden umgeleitet, im Regionalverkehr gab es ein Ersatzkonzept mit Bussen und einzelnen Zugangeboten auf Teilstrecken.

81 Kilometer Gleise erneuert

Innerhalb von zehn Wochen wurden auf der 163 Kilometer langen Strecke insgesamt 81 Kilometer Gleise, 44 Weichen und zwei große Eisenbahnbrücken erneuert. Hinzu kommt die Modernisierung von vier Bahnhöfen. Insgesamt wurden laut Deutscher Bahn rund 300 Millionen Euro in die Sanierung investiert.

Die Bauarbeiten am Bahndamm bei Eschede, die Brückenarbeiten in Lüneburg sowie in Uelzen verliefen demnach planmäßig. Restarbeiten gebe es laut Bahn auch noch bis Ende Juli in Suderburg.

Eine der am stärksten belasteten Bahnstrecken Deutschlands

Die Verbindung Hamburg-Hannover zählt zu den am stärksten belasteten Bahnstrecken Deutschlands. Sie ist wichtig für den Fernverkehr zwischen Nord- und Süddeutschland, für Pendler sowie für den Güterverkehr vom und zum Hamburger Hafen. Mit der Qualitätsoffensive will die Bahn dringende Arbeiten bündeln, bevor die Strecke im Jahr 2029 umfassend saniert werden soll./mts/lux/DP/zb