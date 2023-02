Bahnstrecke Karlsruhe-Basel nach Bombensprengung wieder frei

RASTATT (dpa-AFX) - Nach der kontrollierten Sprengung einer Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg hat die Deutsche Bahn die Strecke Karlsruhe-Basel wieder freigegeben. Der Fern- und Nahverkehr könne am Samstag wie geplant fahren, sagte ein Sprecher kurz nach Mitternacht. Die Stelle sei geprüft worden, bei der Sprengung seien keine Schäden entstanden.

Ein Baggerführer hatte den rund 250 Kilogramm schweren Blindgänger bei Grabungen in Rastatt am Freitag entdeckt. Die Deutsche Bahn unterbrach am Mittag den kompletten Zugverkehr, davon waren auch ICE betroffen. Spezialisten sprengten die Bombe am späten Abend./kre/DP/mis