Bahnstreik bremst Zugverkehr in die Niederlande auch Dienstag aus

UTRECHT (dpa-AFX) - Am vierten Tag in Folge streiken in den Niederlanden am Dienstag die Beschäftigten der staatlichen Eisenbahn, weshalb der Fernverkehr von und nach Deutschland komplett eingestellt wird. Auch innerhalb der Niederlande werden die meisten Züge ausfallen, nur die von anderen Unternehmen betriebenen Regionallinien bleiben in Betrieb, teilten die Eisenbahnen am Montag mit. Ebenfalls in Betrieb bleiben die von Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen in die niederländischen Grenzstädte Heerlen, Venlo und Hengelo verkehrenden Züge. Die Bahnbeschäftigten kämpfen für höhere Löhne./evs/DP/nas