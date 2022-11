Bahnstreik - CAT verkehrt im Schienenersatzverkehr zum Flughafen Wien

Wegen des österreichweiten Eisenbahnstreiks steht am Montag auch der City Airport Train (CAT) von Wien-Mitte zum Flughafen Wien in Schwechat und retour. Es werde ein Schienenersatzverkehr angeboten, teilte der Airport am Sonntagnachmittag mit. Zudem sei die Autobusverbindung Vienna Airport Lines (Informationen unter www.viennaairportlines.at) planmäßig unterwegs. An Passagiere erging der Rat, ausreichend Zeit für die Anreise zum Flughafen einzuplanen.

we/phs

ISIN AT00000VIE62 WEB http://www.viennaairport.com