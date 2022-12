Bahnstreik in Großbritannien macht Reisenden zu schaffen

LONDON (dpa-AFX) - Nach dem Scheitern der Verhandlungen zwischen Arbeitgebern und der Gewerkschaft RMT in Großbritannien sind am Dienstag etwa 40 000 Mitarbeiter von Bahnbetreibern in den Ausstand getreten. Bahnkunden wurden aufgerufen, nur Reisen anzutreten, die "absolut notwendig" sind. Die Gewerkschaft hatte für Dienstag, Mittwoch, Freitag und Samstag in dieser Woche zum Streik aufgerufen, nachdem ihre Mitglieder ein Angebot der Arbeitgeberseite für Lohnerhöhungen mehrheitlich abgelehnt hatten.

Laut BBC wird damit gerechnet, dass der Bahnverkehr an den Streiktagen vor 7.30 Uhr und nach 18.30 komplett zum Erliegen kommt. Dazwischen soll nur ein Fünftel der geplanten Verbindungen tatsächlich stattfinden. Weitere Streiks sind über die Weihnachtsfeiertage geplant./cmy/DP/mis