Bahnstreik in Italien am Wochenende - Viele Ausfälle möglich

ROM (dpa-AFX) - Reisende in Italien müssen sich am Wochenende aufgrund eines Streiks auf Einschränkungen im Bahnverkehr einstellen. Das Personal der italienischen Staatsbahnen FS (Ferrovie dello Stato) will an diesem Samstag und Sonntag in einen 24-stündigen Streik treten. Wegen des Ausstandes, der am Samstagabend beginnt und am Sonntagabend um 21.00 Uhr zu Ende geht, könnte es zu zahlreichen Ausfällen und Verspätungen kommen.

Betroffen seien vor allem inneritalienische Verbindungen, die auch von vielen Touristen in Italien genutzt werden, teilten die Staatsbahnen mit. Ob auch Verbindungen von oder nach Deutschland betroffen sind, war zunächst unklar. Reisende sollen sich jedoch frühzeitig informieren, ob ihre Züge von den Ausfällen und Verspätungen betroffen sind. Es kann zudem bereits vor Beginn und nach Beendigung des Streiks zu Störungen kommen./rme/DP/mis