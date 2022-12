Bahnstreik zu Neujahr in Frankreich abgewendet

PARIS (dpa-AFX) - Zugfahrgäste in Frankreich können aufatmen: Der drohende Bahnstreik am Neujahrswochenende ist abgewendet worden. Die Bahngesellschaft SNCF sowie vier Gewerkschaften haben sich in dem Tarifstreit geeinigt, wie der Konzern am Freitag mitteilte. Dies ermögliche, die Streikvorankündigungen für das Neujahrswochenende aufzuheben. Die Störungen am Weihnachtswochenende blieben aber unverändert.

Die Zugbegleiter der SNCF hatten am Donnerstagabend einen Streik begonnen, der bis Montagmorgen angekündigt war. Auch für das Neujahrswochenende hatte es eine Streikvorankündigung und Angst vor weiteren massenhaften Zugausfällen gegeben.

Der Streik trifft die Menschen in Frankreich an dem verkehrsintensiven Weihnachtswochenende besonders deshalb hart, weil Züge oft schon lange im Vorhinein ausgebucht sind und eine Fahrt nur mit Sitzplatzreservierung möglich ist./rbo/DP/stw