Bahrain Car Park Company: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Bahrain Car Park Company präsentierte am 10.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,33 Prozent auf 0,8 Millionen BHD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 0,8 Millionen BHD erwirtschaftet worden.

