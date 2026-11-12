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12.11.2026 06:31:28
Bahrain Car Park Company: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Bahrain Car Park Company lud am 10.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 0,8 Millionen BHD – ein Plus von 2,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bahrain Car Park Company 0,8 Millionen BHD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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