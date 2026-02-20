Bahrain Car Park Company legte Quartalsergebnis vor

Bahrain Car Park Company ließ sich am 17.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Bahrain Car Park Company die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 0,9 Millionen BHD – ein Plus von 4,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bahrain Car Park Company 0,8 Millionen BHD erwirtschaftet hatte.

Bahrain Car Park Company hat ein EPS für das Gesamtjahr in Höhe von 0,010 BHD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,010 BHD auf dem gleichen Niveau gelegen.

Auf der Umsatzseite hat Bahrain Car Park Company im vergangenen Geschäftsjahr 3,25 Millionen BHD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Bahrain Car Park Company 3,09 Millionen BHD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at