Bahrain Car Park Company präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Bahrain Car Park Company gab am 28.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 2,47 Prozent auf 0,8 Millionen BHD. Im Vorjahresviertel hatte Bahrain Car Park Company 0,8 Millionen BHD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at