Bahrain Cinema Company legte Quartalsergebnis vor

Bahrain Cinema Company hat am 12.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das vergangene Quartal hat Bahrain Cinema Company mit einem Umsatz von insgesamt 1,0 Millionen BHD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,9 Millionen BHD erwirtschaftet worden waren, um 9,09 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at