Bahrain Commercial Facilities: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Bahrain Commercial Facilities hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 23.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bahrain Commercial Facilities in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 16,34 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 14,3 Millionen BHD im Vergleich zu 17,1 Millionen BHD im Vorjahresquartal.

Mit einem EPS von 0,030 BHD lag das Ergebnis je Aktie für das Gesamtjahr auf dem Vorjahreswert, als Bahrain Commercial Facilities mit 0,030 BHD je Aktie genauso viel verdiente.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 76,92 Millionen BHD vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 71,81 Millionen BHD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at