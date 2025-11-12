Bahrain Family Leisure Company: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Bahrain Family Leisure Company lud am 10.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Bahrain Family Leisure Company in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 8,33 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 0,3 Millionen BHD. Im Vorjahresviertel waren 0,4 Millionen BHD in den Büchern gestanden.

