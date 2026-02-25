Bahrain Flour Mills Company legte Quartalsergebnis vor

Bahrain Flour Mills Company äußerte sich am 23.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,09 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,9 Millionen BHD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,0 Millionen BHD ausgewiesen.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 0,050 BHD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,020 BHD je Aktie generiert.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Bahrain Flour Mills Company mit einem Umsatz von insgesamt 7,55 Millionen BHD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,61 Millionen BHD erwirtschaftet worden waren, um -0,79 Prozent verringert.

