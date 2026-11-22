MANAMA/TEHERAN (dpa-AFX) - Der mit den USA verbündete Golfstaat Bahrain ist erneut Ziel iranischer Angriffe geworden. Die Flugabwehr des Landes habe mehrere Luftangriffe des Irans abgewehrt und die Geschosse zerstört, teilten die Streitkräfte auf der Plattform X mit. Infolge der Abwehrmaßnahmen seien Trümmerteile herabgefallen und hätten geringfügige Schäden verursacht, Verletzte habe es nicht gegeben. Der Iran setze seinen "feindseligen Kurs" durch Angriffe auf das Königreich fort, hieß es.

Die Attacken mit Raketen und Drohnen hätten auf Radaranlagen auf US-Stützpunkten sowie auf die in Bahrain beheimatete Nahost-Flotte der US-Marine abgezielt, berichtete der iranische regierungsnahe Sender Press TV auf Telegram. Der Golfstaat ist der Hauptsitz der US-Marine im Nahen Osten. Erst vor wenigen Tagen war Bahrain Ziel iranischer Angriffe geworden. Auch diese hatte das Militär der Inselnation im Persischen Golf nach eigenen Angaben abgewehrt.

Seit Tagen mehren sich zudem wieder die Angriffe auf Tanker in der Straße von Hormus. Die für den globalen Energiehandel wichtige Meerenge ist im Iran-Krieg zum zentralen Streitpunkt zwischen Washington und Teheran geworden. Es wächst in der Region die Sorge vor einer neuen Eskalation in dem Krieg, den die USA zusammen mit dem Verbündeten Israel Ende Februar begonnen hatten./ln/DP/zb