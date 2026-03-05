|
Bahrain: Iranischer Angriff trifft Öl-Anlage
MANAMA (dpa-AFX) - Der Iran hat nach Angaben des Innenministeriums von Bahrain eine Öl-Anlage in dem Golfstaat angegriffen und dort einen Brand ausgelöst. Die Anlage in Maameer südlich der Hauptstadt Manama sei Ziel von "iranischer Aggression" geworden, teilte das Innenministerium mit. Opfer habe es nicht gegeben, das Feuer sei unter Kontrolle. Im Internet kursierten Videos, die den Angriff zeigen sollen. Darin ist zu sehen, wie ein Geschoss an der Anlage einschlägt und eine Explosion auslöst.
Öl ist ähnlich wie bei weiteren der Golfstaaten entscheidend für die Einnahmen in Bahrains Staatshaushalt. Das Land ist im Vergleich zu den anderen Golfstaaten aber der kleinste Ölproduzent. Zuvor kamen unter anderem auch Saudi-Arabiens Ölanlagen unter Beschuss.
Seit Tagen reagiert der Iran auf die amerikanisch-israelischen Militärschläge unter anderem mit Angriffen in der Golfregion. Bahrain, das in Nähe zum Iran am Persischen Golf liegt, fing nach eigenen Angaben bisher 75 iranische Raketen und mehr als 120 iranische Drohnen ab. Dort wurden auch ein Wohngebäude und ein wichtiger US-Marinestützpunkt getroffen. Ein Mensch wurde bei den Angriffen bisher getötet./jot/DP/men
