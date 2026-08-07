Bahrain Islamic Bank BSC: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Bahrain Islamic Bank BSC äußerte sich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,74 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 24,0 Millionen BHD, während im Vorjahreszeitraum 23,6 Millionen BHD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at