|
10.02.2026 06:31:29
Bahrain Islamic Bank BSC hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Bahrain Islamic Bank BSC hat am 08.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Umsatzseitig wurden 24,8 Millionen BHD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Bahrain Islamic Bank BSC 16,1 Millionen BHD umgesetzt.
Umsatzseitig wurden 96,76 Millionen BHD vermeldet. Im Vorjahr hatte Bahrain Islamic Bank BSC 82,14 Millionen BHD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX dreht ins Minus -- DAX legt zu - über 25.000 Punkten -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag mit negativer Tendenz. Der deutsche Leitindex verbucht Gewinne. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Donnerstag uneinheitlich.