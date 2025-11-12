Bahrain Islamic Bank BSC stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Bahrain Islamic Bank BSC lud am 10.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Im abgelaufenen Quartal hat Bahrain Islamic Bank BSC 23,5 Millionen BHD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 11,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 21,0 Millionen BHD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at