Bahrain Kuwait Insurance Company BSC: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Bahrain Kuwait Insurance Company BSC hat am 11.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,01 BHD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Bahrain Kuwait Insurance Company BSC ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,010 BHD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Bahrain Kuwait Insurance Company BSC im vergangenen Quartal 33,7 Millionen BHD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 15,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Bahrain Kuwait Insurance Company BSC 29,3 Millionen BHD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at