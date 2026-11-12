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12.11.2026 06:31:28
Bahrain Kuwait Insurance Company BSC: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Bahrain Kuwait Insurance Company BSC hat am 11.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das EPS lag bei 0,01 BHD. Im Vorjahresquartal hatte Bahrain Kuwait Insurance Company BSC ebenfalls ein EPS von 0,010 BHD je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 38,19 Prozent auf 43,8 Millionen BHD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 31,7 Millionen BHD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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