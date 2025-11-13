Bahrain Kuwait Insurance Company BSC: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Bahrain Kuwait Insurance Company BSC hat am 12.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Das EPS lag bei 0,01 BHD. Im Vorjahresquartal hatte Bahrain Kuwait Insurance Company BSC ebenfalls ein EPS von 0,010 BHD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 31,6 Millionen BHD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 30,2 Millionen BHD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at