13.11.2025 06:31:28
Bahrain National stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Bahrain National lud am 12.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,25 BHD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,010 BHD erwirtschaftet worden.
Umsatzseitig wurden 1,7 Millionen BHD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Bahrain National 0,0 Millionen BHD umgesetzt.
