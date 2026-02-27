27.02.2026 06:31:29

Bahrain National: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Bahrain National hat am 25.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Bahrain National hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,03 BHD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,010 BHD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat Bahrain National im vergangenen Quartal 1,4 Millionen BHD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 14300 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Bahrain National 0,0 Millionen BHD umsetzen können.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,230 BHD eingefahren. Im Vorjahr waren 0,040 BHD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2000 Prozent auf 2,94 Millionen BHD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 0,14 Millionen BHD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:27 KW 9: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
06:17 Gold, Öl & Co. in KW 9: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
06:17 Februar 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
05:07 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
27.02.26 Bill Ackmans Portfolio: In diese Aktien war der Marktprofi in Q4/2025 investiert

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen