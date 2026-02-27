Bahrain National: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Bahrain National hat am 25.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Bahrain National hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,03 BHD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,010 BHD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat Bahrain National im vergangenen Quartal 1,4 Millionen BHD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 14300 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Bahrain National 0,0 Millionen BHD umsetzen können.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,230 BHD eingefahren. Im Vorjahr waren 0,040 BHD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2000 Prozent auf 2,94 Millionen BHD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 0,14 Millionen BHD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at