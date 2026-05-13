Bahrain Ship Repairing Engineering: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Bahrain Ship Repairing Engineering lud am 11.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,01 BHD. Im Vorjahresviertel hatte Bahrain Ship Repairing Engineering 0,060 BHD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 54,59 Prozent auf 0,9 Millionen BHD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,1 Millionen BHD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at