Bahrain Telecommunications Company mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Bahrain Telecommunications Company veröffentlichte am 03.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,01 BHD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Bahrain Telecommunications Company ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,010 BHD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 128,1 Millionen BHD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 123,4 Millionen BHD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at